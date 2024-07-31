Від початку доби майже 90 боєзіткнень, ворог активний на двох напрямках, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни тричі атакували у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Відбито шість атак, одна - продовжується.

На Сіверському напрямку росіяни два рази атакували поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, де й досі триває бій.

На Краматорському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ще три бої тривають.

На Торецькому напрямку збільшили кількість атак до 16. Ворог наступав біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Ще три бої тривають.

На Покровському напрямку ворог атакував районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка та Калинове. Відбито 19 атак, ще 17 продовжуються.

На Курахівському напрямку росіяни п'ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного та Парасковіївки. Ще два бої тривають.

На Времівському росіяни штурмували поблизу Великої Новосілки. У чотирьох боєзіткненнях ворог зазнав поразки.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи наші позиції на лівобережжі Дніпра.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже близько 578 тисяч одиниць особового складу. Вчора, згідно з даними Генштабу, Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів. Також було знищено: