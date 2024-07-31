Ще 30 артсистем, 20 ББМ і понад тисячу окупантів: втрати РФ за добу
За останню добу з 30 на 31 липня окупанти втратили на війні в Україні 1060 солдат. Також ЗСУ знищили 30 артсистем та 20 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 578 120 (+1060) осіб;
- танків - 8390 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 16 161 (+20) од.;
- артилерійських систем - 16 086 (+30) од.;
- РСЗВ - 1131 (+1) од.;
- засоби ППО - 907 (+1) од.;
- літаків - 363 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 853 (+21) од.;
- крилатих ракет - 2407 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21739 (+52) од.;
- спеціальної техніки - 2697 (+1) од.
Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що ворог зазнав другий масштабний розгром за тиждень. ЗСУ відбили черговий штурм росіян під Кураховим.
Про перший розгром стало відомо 24 липня. Тоді захисники України відбили на Курахівському напрямку один із наймасштабніших штурмів противника з початку повномасштабної війни.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, у росіян недостатньо ресурсів, щоб вести ефективний і масштабний наступ на південному напрямку.
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