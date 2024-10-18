С начала суток почти 200 боев, больше всего на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00, 18 октября, на фронте в течение суток произошло 195 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, 47 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 674 дрона-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часов Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло семь боев. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецка. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боев продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 окупантов, из них 124 - безвозвратно. Также уничтожена одна единица автомобильной техники", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг предпринял 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят один бой завершен, еще четыре - до сих пор продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 123 человека. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники, к тому же поврежден один танк и две боевые бронированные машины", - отметили в Генштабе.

На Времивском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На других направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты, 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 42-й отдельной механизированной бригады и 14-й отдельной механизированной бригады , которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.