Від початку доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби, 13 червня, на лінії фронту відбулось 71 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. По всій лінії фронту українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат", - розповідає Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували в районі Глибокого та західніше Тихого. На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбито дві ворожі атаки росіян. Ще стільки ж боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

На Краматорському напрямку відбито шість ворожих атак. Ще дві продовжуються поблизу Нового та Андріївки.

На Покровському напрямку найгарячіше. Від початку доби вже 26 атакувальних дій на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Активно працює ворожа авіація. Відбито 16 штурмів, ще 10 - продовжуються.

На Курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 16. Сили оборони успішно 10 штурмових дій російських загарбників. Ще шість бойових зіткнень тривають.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 12 червня, Сили оборони "відмінусували" ще 980 росіян. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 522 810 солдатів.

Також як розповідали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), країна-терорист дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та африканських країн для війни проти України.