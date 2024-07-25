Від початку доби більше сотні боєзіткнень, ворог активний на трьох напрямках, - Генштаб

"Загалом від початку доби відбулося 103 бойових зіткнень. Ворог найактивніший на Покровському напрямку, також збільшив кількість наступальних і штурмових дій на Курахівському та Времівському напрямках", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Глибокого та два рази біля Вовчанська. Наразі продовжується один бій.

На Куп'янському напрямку росіяни п'ять разів штурмували неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершено, ще чотири - тривають.

На Лиманському напрямку ворог 10 разів атакував біля населених пунктів Макіївка та Невське, а також у районі Серебрянського лісу. Продовжуються чотири бої.

На Сіверському напрямку відбулось п'ять атак поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили вісім штурмових дій неподалік Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку терористи вісім разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Три бої продовжуються.

На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Наразі дев'ять боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку росіяни 14 разів атакували біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки продовжуються.

На Времівському напрямку тривають три атаки біля Великої Новосілки. Загалом відбито 10 атак росіян у районах Костянтинівки, Водяного та Роздольного.

На Оріхівському напрямку ворог намагався прорвати оборону Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. Дві атаки було відбито, ще дві тривають.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакували рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генштаб, протягом минулої доби, 24 липня, зафіксовано 149 бойових зіткнень. Ворог найбільш активним був на Покровському напрямку.

Зокрема протягом доби Сили оборони знищили: