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С начала суток более 60 боестолкновений: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Среда 29 мая 2024 17:58
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С начала суток более 60 боестолкновений: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток, 29 мая, общее количество боевых столкновений возросло до 60. Наибольшее количество столкновений на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 60. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг проводит атаки от Мурома в сторону села Старица. В частности боестолкновения продолжаются в районе Волчанска. Общее количество столкновений составляет 5.

На Купянском направлении уже состоялось 11 боев. В течение дня было уничтожено 22 оккупантов и танк. Еще продолжается 3 боестолкновения.

На Лиманском направлении враг совершил два безуспешных штурма. На этот раз на территориях Серебрянского лесничества.

На Краматорском направлении россияне атаковали в районах микрорайона Новый возле Часового Яра, а также села Ивановское. Получили отпор.

На Покровском направлении состоялось пять боевых столкновений. С начала суток их общее количество уже 19. Россияне сосредоточили атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола.

"Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб - за сегодня использовал уже 18 КАБов в ходе семи авиаударов вблизи Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки", - добавляет Генштаб.

На Приднепровском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе Крынок. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируемая.

Наступление России

С начала мая враг начал наступление на севере Харьковской области. Из-за отсутствия успеха россияне пытаются расширить линию боевых действий. Как писал Институт изучения войны (ISW), нашим бойцам удалось достичь успеха во время контрнаступательных действий в Харьковской области.

Предыдущую сводку Генштаба можно почитать по ссылке.

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