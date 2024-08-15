Від початку доби 68 боїв, половина з них на Торецькому та Покровському напрямках, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу, Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Від початку війни ворог втратив більше 595 тисяч одиниць особового складу. Також вчора було знищено: