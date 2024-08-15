С начала суток 68 боев, половина из них на Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Липцов, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли шесть боев. Захватническая армия наступала в сторону Спорного, Переездного, Верхнекаменского, где сейчас идет один бой.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку Часового Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10 - наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецка. Восемь атак отбиты, еще две - продолжаются.

На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и отбили 15 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ровнополье. Успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло боестолкновение у Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба, Силы обороны ликвидировали 1220 российских оккупантов. С начала войны враг потерял более 595 тысяч единиц личного состава. Также вчера было уничтожено: