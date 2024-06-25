Від початку доби 48 боєзіткнень, на Сіверському напрямку напружена ситуація, - Генштаб

"Від початку цієї доби вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев’яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку вже зафіксовано шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Ще три атаки росіян тривають.

На Лиманському напрямку відбито п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Сіверському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Білогорівки та Виїмки. В районі Верхньокам'янського напружена обстановка, де на даний момент триває чотири бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку відбито штурм ворога поблизу Андріївки. Росіяни не полишають спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв.

"Намагається агресор наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже одну ворожу атаку успішно відбили водночас ще одну штурмову дію противника на цьому напрямку наші воїни стримують", - додає Генштаб.

На Покровському напрямку вже відбулось 13 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорватись з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Наразі тривають п'ять боєзіткнень.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався штурмувати поблизу Георгіївки.

На Времівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Роботиного.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 25 червня, втрати ворога у живій силі склали 1180 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 546 тисяч терористів. Зокрема вчора було знищено: