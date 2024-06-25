Ще майже 1200 окупантів, 18 ББМ і 35 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, минулої доби найгарячішою точкою на фронті був Покровський напрямок. Ворог не полишав спроб прорвати оборону ЗСУ та здійснив 45 атак. Протягом доби, станом на вечір 22:00, противник втратив 185 окупантів вбитими та пораненими.

Раніше РБК-Україна повідомляло, Держдепартамент США окреслив своє бачення стратегії успіху України у війні проти Росії. Зокрема, забезпечити успіх можливо, позбавивши Москву можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків.

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