Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталі

Головне: Суть документа : петиція пропонує розглянути можливість щодо скасування обов'язкового встановлення переднього номерного знака на легкових авто.

: петиція пропонує розглянути можливість щодо скасування обов'язкового встановлення переднього номерного знака на легкових авто. Аргументи ініціатора : передній номер псує дизайн багатьох авто та може призводити до пошкодження транспортних засобів.

: передній номер псує дизайн багатьох авто та може призводити до пошкодження транспортних засобів. Альтернатива : автор ідеї пропонує використовувати сучасні методи ідентифікації (відеоспостереження, бази даних, VIN-код та задній номер).

: автор ідеї пропонує використовувати сучасні методи ідентифікації (відеоспостереження, бази даних, VIN-код та задній номер). Статус петиції : зареєстрована 6 липня 2026 року, зібрано 40 підписів з 25 000 необхідних.

: зареєстрована 6 липня 2026 року, зібрано 40 підписів з 25 000 необхідних. Термін: для збору підписів залишився 91 день.

Коли зареєстрована петиція та хто її автор

Петиція №41/010261-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 6 липня 2026 року.

Її автор - Дмитро Вікторович Котик - просить урядовців розглянути питання внесення змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів.

"Щодо скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях", - уточнюється в документі.

Петиція щодо скасування обов'язкового переднього номерного знака на легкових авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 18:00 вівторка, 7 липня, під петицією було зібрано 40 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишився 91 день.

Навіщо відмовлятись від переднього номерного знака

В обґрунтування своєї ідеї, Котик повідомив, що передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів.

"Особливо моделей, конструкція яких спочатку не передбачає його встановлення", - зауважив автор петиції.

Крім того, за його словами, кріплення переднього номерного знака часто потребує:

або свердління бампера;

або використання спеціальних рамок.

"Що може пошкоджувати транспортний засіб", - вважає активіст.

Котик нагадав, що в сучасних умовах існує достатньо технічних засобів ідентифікації транспортних засобів, зокрема:

автоматичні системи відеоспостереження;

бази даних;

VIN-код;

задній державний номерний знак.

Також, на його думку, доцільно:

вивчити міжнародний досвід держав , в яких "використання лише заднього номерного знака є законним";

, в яких "використання лише заднього номерного знака є законним"; оцінити можливість застосування такого підходу в Україні.

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Про що в цілому просить КМУ автор петиції

З огляду на всі викладені в документі тези, автор петиції просить урядовців:

ініціювати аналіз доцільності обов'язкового використання переднього державного номерного знака;

у разі підтвердження можливості таких змін - підготувати відповідні зміни до законодавства України;

забезпечити збереження належного рівня безпеки дорожнього руху та ефективної ідентифікації транспортних засобів - після впровадження таких змін.

Насамкінець у петиції зазначається, що "запропоновані зміни сприятимуть":