Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталі

Українці вирішили звернутись до уряду із проханням розглянути можливість скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.
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Петиція №41/010261-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 6 липня 2026 року.
Її автор - Дмитро Вікторович Котик - просить урядовців розглянути питання внесення змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів.
"Щодо скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях", - уточнюється в документі.
Станом на 18:00 вівторка, 7 липня, під петицією було зібрано 40 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишився 91 день.
В обґрунтування своєї ідеї, Котик повідомив, що передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів.
"Особливо моделей, конструкція яких спочатку не передбачає його встановлення", - зауважив автор петиції.
Крім того, за його словами, кріплення переднього номерного знака часто потребує:
"Що може пошкоджувати транспортний засіб", - вважає активіст.
Котик нагадав, що в сучасних умовах існує достатньо технічних засобів ідентифікації транспортних засобів, зокрема:
Також, на його думку, доцільно:
З огляду на всі викладені в документі тези, автор петиції просить урядовців:
Насамкінець у петиції зазначається, що "запропоновані зміни сприятимуть":
Нагадаємо, раніше ми розповідали про авто "з гумором і характером" - найцікавіші індивідуальні номери українців.
Крім того, ми пояснювали, чи обов'язково водіям возити з собою звичайні номерні знаки, якщо на транспортному засобі встановлено індивідуальні.
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