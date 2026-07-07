От передних номерных знаков на авто в Украине предлагают отказаться: детали

Украинцы решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Главное:
Петиция №41/010261-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 6 июля 2026 года.
Ее автор - Дмитрий Викторович Котик - просит чиновников рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты.
"Насчет отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях", - уточняется в документе.
По состоянию на 18:00 вторника, 7 июля, под петицией было собрано 40 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей остался 91 день.
В обоснование своей идеи Котик сообщил, что передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей.
"Особенно моделей, конструкция которых поначалу не предусматривает его установку", - заметил автор петиции.
Кроме того, по его словам, крепление переднего номерного знака часто требует:
"Что может повреждать транспортное средство", - считает активист.
Котик напомнил, что в современных условиях существует достаточно технических средств идентификации транспортных средств:
Также, по его мнению, целесообразно:
Учитывая все изложенные в документе тезисы, автор петиции просит чиновников:
В заключение в петиции отмечается, что "предложенные изменения будут способствовать":
Напомним, ранее мы рассказывали про авто "с юмором и характером" - самые интересные индивидуальные номера украинцев.
Кроме того, мы объясняли, обязательно ли водителям возить с собой обычные номерные знаки, если на транспортном средстве установлены индивидуальные.
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