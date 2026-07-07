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От передних номерных знаков на авто в Украине предлагают отказаться: детали

18:04 07.07.2026 Вт
3 мин
Украинцы собирают подписи под соответствующей петицией, но зачем это нужно?
aimg Ирина Костенко
Некоторые из украинцев предлагают отказаться от передних номеров на авто (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинцы решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.

Главное:

  • Суть документа: петиция предлагает рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего номерного знака на легковых авто.
  • Аргументы инициатора: передний номер портит дизайн многих автомобилей и может привести к повреждению транспортных средств.
  • Альтернатива: автор идеи предлагает использовать современные методы идентификации (видеонаблюдение, базы данных, VIN-код и задний номер).
  • Статус петиции: зарегистрирована 6 июля 2026 года, собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.
  • Срок: для сбора подписей остался 91 день.

Когда зарегистрирована петиция и кто ее автор

Петиция №41/010261-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 6 июля 2026 года.

Ее автор - Дмитрий Викторович Котик - просит чиновников рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты.

"Насчет отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях", - уточняется в документе.

Петиция насчет отмены обязательного переднего номерного знака на легковых авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 18:00 вторника, 7 июля, под петицией было собрано 40 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей остался 91 день.

Зачем отказываться от переднего номерного знака

В обоснование своей идеи Котик сообщил, что передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей.

"Особенно моделей, конструкция которых поначалу не предусматривает его установку", - заметил автор петиции.

Кроме того, по его словам, крепление переднего номерного знака часто требует:

  • либо сверления бампера;
  • либо использование специальных рамок.

"Что может повреждать транспортное средство", - считает активист.

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Котик напомнил, что в современных условиях существует достаточно технических средств идентификации транспортных средств:

  • автоматические системы видеонаблюдения;
  • базы данных;
  • VIN-код;
  • задний государственный номерной знак.

Также, по его мнению, целесообразно:

  • изучить международный опыт государств, в которых "использование только заднего номерного знака - законно";
  • оценить возможность применения такого подхода в Украине.
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О чем в целом просит КМУ автор петиции

Учитывая все изложенные в документе тезисы, автор петиции просит чиновников:

  • инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего государственного номерного знака;
  • в случае подтверждения возможности таких изменений - подготовить соответствующие изменения в законодательство Украины;
  • обеспечить сохранение надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективной идентификации транспортных средств - после внедрения таких изменений.

В заключение в петиции отмечается, что "предложенные изменения будут способствовать":

  • упрощению эксплуатации транспортных средств;
  • сохранению их конструкции;
  • учету современных технологических возможностей идентификации автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали про авто "с юмором и характером" - самые интересные индивидуальные номера украинцев.

Кроме того, мы объясняли, обязательно ли водителям возить с собой обычные номерные знаки, если на транспортном средстве установлены индивидуальные.

Читайте также, можно ли перерегистрировать авто на другого человека и сохранить номерной знак.

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