Від паперового пенсійного посвідчення можна буде відмовитися: ПФУ готує зміни

Проектом акта передбачено, що за бажанням особи, якій призначено пенсію, їй може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення) без виготовлення паперового пенсійного посвідчення або електронного пенсійного посвідчення.

Е-пенсійне посвідчення формується особі засобами Порталу Дія за допомогою мобільного додатка Порталу Дія та має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Е-пенсійне посвідчення буде формуватися засобами Порталу Дія за допомогою мобільного додатка Порталу Дія із застосуванням засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує на запит Порталу Дія отримання з Реєстру інформації про призначення їй пенсії, та передачу до Порталу Дія з Реєстру.