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От бумажного пенсионного удостоверения можно будет отказаться: ПФУ готовит изменения

Фото: пенсионное удостоверение можно будет получить только в электронной форме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины подготовил изменения в порядок оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение лицу пенсии. От бумажного удостоверения можно будет отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления фонда размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом акта предусмотрено, что по желанию лица, которому назначена пенсия, ему может быть сформировано пенсионное удостоверение в электронной форме (е-пенсионное удостоверение) без изготовления бумажного пенсионного удостоверения или электронного пенсионного удостоверения.

Е-пенсионное удостоверение формируется лицу средствами Портала Дія с помощью мобильного приложения Портала Дія и имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Е-пенсионное удостоверение будет формироваться средствами Портала Дія с помощью мобильного приложения Портала Дія с применением средств реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т.п.) по запросу Портала Дія получения из Реестра информации о назначении пенсии, и передачу в Портал Дія из Реестра.

 

 

Напомним, с сентября 2022 года в приложении "Дія" уже доступно пенсионное удостоверение. Добавлены пенсионные следующие виды: по возрасту и специальное, выданное по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.

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Пенсионный фонд УкраиныПенсия в Украине