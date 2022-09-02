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Пенсионное удостоверение уже доступно в "Дії": видео-инструкция по пользованию

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Украина, Пятница 02 сентября 2022 12:09
Пенсионное удостоверение уже доступно в "Дії": видео-инструкция по пользованию Фото: в Дії уже доступно пенсионное удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В приложении "Дія" уже доступно пенсионное удостоверение. Добавлены пенсионные таких видов: по возрасту и специальное, выданное из-за инвалидности, потери кормильца и по другим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Теперь можно не носить с собой пластиковую карточку, а пользоваться цифровым документом. Например, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - написал он.

По его словам, в "Дії" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн граждан. "А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - отметил министр.

Пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное необходимо подтянуть самостоятельно, добавил Федоров Больше деталей - в видео.

Напомним, 31 августа "Дія" получила новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

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