Пенсионное удостоверение уже доступно в "Дії": видео-инструкция по пользованию
В приложении "Дія" уже доступно пенсионное удостоверение. Добавлены пенсионные таких видов: по возрасту и специальное, выданное из-за инвалидности, потери кормильца и по другим причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Теперь можно не носить с собой пластиковую карточку, а пользоваться цифровым документом. Например, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - написал он.
По его словам, в "Дії" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн граждан. "А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - отметил министр.
Пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное необходимо подтянуть самостоятельно, добавил Федоров Больше деталей - в видео.
Напомним, 31 августа "Дія" получила новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.