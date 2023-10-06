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Від паперового пенсійного посвідчення можна буде відмовитися: ПФУ готує зміни

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 13:48
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Від паперового пенсійного посвідчення можна буде відмовитися: ПФУ готує зміни Фото: пенсійне посвідчення можна буде отримати лише в електронній формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України підготував зміни до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії. Від паперового посвідчення можна буде відмовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови фонду розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом акта передбачено, що за бажанням особи, якій призначено пенсію, їй може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення) без виготовлення паперового пенсійного посвідчення або електронного пенсійного посвідчення.

Е-пенсійне посвідчення формується особі засобами Порталу Дія за допомогою мобільного додатка Порталу Дія та має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Е-пенсійне посвідчення буде формуватися засобами Порталу Дія за допомогою мобільного додатка Порталу Дія із застосуванням засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує на запит Порталу Дія отримання з Реєстру інформації про призначення їй пенсії, та передачу до Порталу Дія з Реєстру.

Нагадаємо, з вересня 2022 року у застосунку "Дія" вже доступне пенсійне посвідчення. Додані пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин.

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