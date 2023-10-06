От бумажного пенсионного удостоверения можно будет отказаться: ПФУ готовит изменения

Пенсионный фонд Украины подготовил изменения в порядок оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение лицу пенсии. От бумажного удостоверения можно будет отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления фонда размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом акта предусмотрено, что по желанию лица, которому назначена пенсия, ему может быть сформировано пенсионное удостоверение в электронной форме (е-пенсионное удостоверение) без изготовления бумажного пенсионного удостоверения или электронного пенсионного удостоверения.

Е-пенсионное удостоверение формируется лицу средствами Портала Дія с помощью мобильного приложения Портала Дія и имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Е-пенсионное удостоверение будет формироваться средствами Портала Дія с помощью мобильного приложения Портала Дія с применением средств реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т.п.) по запросу Портала Дія получения из Реестра информации о назначении пенсии, и передачу в Портал Дія из Реестра.