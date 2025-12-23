UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від операційних до протезування: Кличко показав, як за рік оновилася медицина Києва (відео)

Фото: Віталій Кличко показав зміни у медицині Києва за 2025 (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

За 2025 рік в Києві оновили існуючі відділення міських лікарень та відкрили низку нових.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відповідне відео.

За словами мера столиці, в 2025 році у міських лікарнях оновили та відкрили низку відділень - нейрохірургії, політравми, реанімації, хірургічні й операційні блоки.

"Зокрема, новий операційний блок почав працювати в Перинатальному центрі столиці. Уже надають допомогу й центри ментального здоров’я, нові лабораторії стовбурових клітин і регенерації шкіри. А також - відділення психіатричної допомоги для дітей молодшого та старшого віку на базі Київської міської клінічної лікарні N1", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, він зазначив, що за підтримки мерії Берліна в Києві створено сучасний центр протезування для поранених військових і цивільних.

"За підтримки мерії Берліна та організації LifeBridge Ukraine ми створили й відкрили протезний центр Human Titans для поранених військових і цивільних. Київ і надалі інвестує в сучасну, доступну й якісну медицину", - розповів Кличко.

Як повідомлялося раніше, у 2026 році з бюджету Києва на охорону здоров’я планується спрямувати понад 7,3 млрд грн. Зокрема, на модернізацію лікарень та розвиток реабілітаційної інфраструктури для військових.

Крім того, з 1 січня за ініціативи Віталія Кличка в столиці запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївЛікарні