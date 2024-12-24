От "Оливье" до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025

В Украине семья из четырех человек в среднем потратит 3 594 гривен на новогодний стол из базовых блюд и 4 333,05 гривны, если он будет содержать деликатесы. Это на 25% дороже чем было в прошлом году. Такие подсчеты сделал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Во сколько в этом году обойдется "Оливье"

В этом году "индекс "Оливье" подскочил на 20-25%, поскольку подорожали составляющие салата - картофель почти вдвое, яйца на четверть, морковь - в 2,5 раза. Эти продукты выросли в цене, поскольку увеличились производственные затраты и был ниже урожай из-за засухи.

По подсчетам Минфина, в этом году "Оливье" на 5-6 человек будет стоить в среднем 405,90 гривны. Дешевле всего продуктовый набор к этому салату обойдется при покупке в Auchan - 386,29 гривны.

Расчет Минфина по стоимости "Оливье" (скриншот)

Салат "Оливье" можно купить уже готовый в супермаркетах:

Сильпо - 244 гривны за 1 кг

Новус - 269 гривен за 1 кг

Экомаркет - 269 гривен за 1 кг

Ашан - 279 гривен за 1 кг

Какие цены на базовые продукты к праздничному столу

Стоимость продуктов в сетях супермаркетов отличается, много магазинов к праздникам предоставляют акции на оптовые покупки или определенные товары. Проверить, есть ли выгодные предложения в вашем городе можно по ссылке.

Ниже приводим средние цены на продукты, по данным Минфина, а также различных сетей супермаркетов.

Сколько стоят продукты на праздничный стол:

колбаса салями варено-копченая (Глобино) - 282 гривны за 1 кг

лекарственная колбаса - 317 гривен за 1 кг

куриная тушка - 85 гривен за 1 кг, бедро - 114 гривен, голень - 67 гривен, филе - 174 гривны за 1 кг

селедка - 171 гривна за 1 кг

шпроты - 69 гривен (160 г)

яйца - 77, 90 за десяток

картофель - 34,7 гривны за 1 кг

зеленый горошек - 40 гривен (410 г)

маслины и оливки (без косточек) - 98 и 108 гривен (300 г)

огурцы - 109 гривны за 1 кг

помидоры - 144 гривны за 1 кг

болгарский перец - 201 гривна за 1 кг

мандарины - 76, 27 гривны за 1 кг

бананы - 62 гривны за 1 кг

виноград - 215 гривен за 1 кг

ананас - от 69 гривен за штуку

шампанское - от 89,90 гривен

вино - от 98 гривен

Супермаркеты к праздникам устраивают акции на базовые продукты (скриншот)

Сколько стоят деликатесы

Новогодний стол из базовых блюд можно дополнить деликатесами на свой вкус, начиная от традиционной икры и до экзотического фрукта питахайи и тому подобное.

Какие цены на деликатесы:

красная икра - от 249 гривен за 80 г

красная рыба (семга) - 134 гривен за 100 г

креветки обычные - от 100 гривен за 100 г, тигровые - 139 гривен за 100 г

ассорти морепродуктов - 239 гривен за 400 г

фуа-гра - от 669 гривен за 90 г

прошутто - 219 гривен за 100 г

питахайя - от 219 гривен за штуку

Новогодний стол с деликатесами на 4 человека будет стоить в среднем 4 333,05 гривны (фото: Freepik)