От "Оливье" до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025
В Украине семья из четырех человек в среднем потратит 3 594 гривен на новогодний стол из базовых блюд и 4 333,05 гривны, если он будет содержать деликатесы. Это на 25% дороже чем было в прошлом году. Такие подсчеты сделал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".
РБК-Украина рассказывает, какие цены на продукты к праздничному столу 2025.
- Во сколько в этом году обойдется "Оливье"
- Какие цены на базовые продукты к праздничному столу
- Сколько стоят деликатесы
Во сколько в этом году обойдется "Оливье"
В этом году "индекс "Оливье" подскочил на 20-25%, поскольку подорожали составляющие салата - картофель почти вдвое, яйца на четверть, морковь - в 2,5 раза. Эти продукты выросли в цене, поскольку увеличились производственные затраты и был ниже урожай из-за засухи.
По подсчетам Минфина, в этом году "Оливье" на 5-6 человек будет стоить в среднем 405,90 гривны. Дешевле всего продуктовый набор к этому салату обойдется при покупке в Auchan - 386,29 гривны.
Расчет Минфина по стоимости "Оливье" (скриншот)
Салат "Оливье" можно купить уже готовый в супермаркетах:
- Сильпо - 244 гривны за 1 кг
- Новус - 269 гривен за 1 кг
- Экомаркет - 269 гривен за 1 кг
- Ашан - 279 гривен за 1 кг
Какие цены на базовые продукты к праздничному столу
Стоимость продуктов в сетях супермаркетов отличается, много магазинов к праздникам предоставляют акции на оптовые покупки или определенные товары. Проверить, есть ли выгодные предложения в вашем городе можно по ссылке.
Ниже приводим средние цены на продукты, по данным Минфина, а также различных сетей супермаркетов.
Сколько стоят продукты на праздничный стол:
- колбаса салями варено-копченая (Глобино) - 282 гривны за 1 кг
- лекарственная колбаса - 317 гривен за 1 кг
- куриная тушка - 85 гривен за 1 кг, бедро - 114 гривен, голень - 67 гривен, филе - 174 гривны за 1 кг
- селедка - 171 гривна за 1 кг
- шпроты - 69 гривен (160 г)
- яйца - 77, 90 за десяток
- картофель - 34,7 гривны за 1 кг
- зеленый горошек - 40 гривен (410 г)
- маслины и оливки (без косточек) - 98 и 108 гривен (300 г)
- огурцы - 109 гривны за 1 кг
- помидоры - 144 гривны за 1 кг
- болгарский перец - 201 гривна за 1 кг
- мандарины - 76, 27 гривны за 1 кг
- бананы - 62 гривны за 1 кг
- виноград - 215 гривен за 1 кг
- ананас - от 69 гривен за штуку
- шампанское - от 89,90 гривен
- вино - от 98 гривен
Супермаркеты к праздникам устраивают акции на базовые продукты (скриншот)
Сколько стоят деликатесы
Новогодний стол из базовых блюд можно дополнить деликатесами на свой вкус, начиная от традиционной икры и до экзотического фрукта питахайи и тому подобное.
Какие цены на деликатесы:
- красная икра - от 249 гривен за 80 г
- красная рыба (семга) - 134 гривен за 100 г
- креветки обычные - от 100 гривен за 100 г, тигровые - 139 гривен за 100 г
- ассорти морепродуктов - 239 гривен за 400 г
- фуа-гра - от 669 гривен за 90 г
- прошутто - 219 гривен за 100 г
- питахайя - от 219 гривен за штуку
Новогодний стол с деликатесами на 4 человека будет стоить в среднем 4 333,05 гривны (фото: Freepik)
Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит скупиться на праздники в Украине, Польше и Германии.
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При подготовке материала использовали: данные Минфина, подсчеты Национального научного центра "Института аграрной экономики", данные с сайтов супермаркетов.
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