ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

От "Оливье" до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025

Вторник 24 декабря 2024 17:51
UA EN RU
От "Оливье" до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025 Сколько стоит новогодний стол 2025 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине семья из четырех человек в среднем потратит 3 594 гривен на новогодний стол из базовых блюд и 4 333,05 гривны, если он будет содержать деликатесы. Это на 25% дороже чем было в прошлом году. Такие подсчеты сделал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

РБК-Украина рассказывает, какие цены на продукты к праздничному столу 2025.

Во сколько в этом году обойдется "Оливье"

В этом году "индекс "Оливье" подскочил на 20-25%, поскольку подорожали составляющие салата - картофель почти вдвое, яйца на четверть, морковь - в 2,5 раза. Эти продукты выросли в цене, поскольку увеличились производственные затраты и был ниже урожай из-за засухи.

По подсчетам Минфина, в этом году "Оливье" на 5-6 человек будет стоить в среднем 405,90 гривны. Дешевле всего продуктовый набор к этому салату обойдется при покупке в Auchan - 386,29 гривны.

От &quot;Оливье&quot; до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025

Расчет Минфина по стоимости "Оливье" (скриншот)

Салат "Оливье" можно купить уже готовый в супермаркетах:

  • Сильпо - 244 гривны за 1 кг
  • Новус - 269 гривен за 1 кг
  • Экомаркет - 269 гривен за 1 кг
  • Ашан - 279 гривен за 1 кг

Какие цены на базовые продукты к праздничному столу

Стоимость продуктов в сетях супермаркетов отличается, много магазинов к праздникам предоставляют акции на оптовые покупки или определенные товары. Проверить, есть ли выгодные предложения в вашем городе можно по ссылке.

Ниже приводим средние цены на продукты, по данным Минфина, а также различных сетей супермаркетов.

Сколько стоят продукты на праздничный стол:

  • колбаса салями варено-копченая (Глобино) - 282 гривны за 1 кг
  • лекарственная колбаса - 317 гривен за 1 кг
  • куриная тушка - 85 гривен за 1 кг, бедро - 114 гривен, голень - 67 гривен, филе - 174 гривны за 1 кг
  • селедка - 171 гривна за 1 кг
  • шпроты - 69 гривен (160 г)
  • яйца - 77, 90 за десяток
  • картофель - 34,7 гривны за 1 кг
  • зеленый горошек - 40 гривен (410 г)
  • маслины и оливки (без косточек) - 98 и 108 гривен (300 г)
  • огурцы - 109 гривны за 1 кг
  • помидоры - 144 гривны за 1 кг
  • болгарский перец - 201 гривна за 1 кг
  • мандарины - 76, 27 гривны за 1 кг
  • бананы - 62 гривны за 1 кг
  • виноград - 215 гривен за 1 кг
  • ананас - от 69 гривен за штуку
  • шампанское - от 89,90 гривен
  • вино - от 98 гривен

От &quot;Оливье&quot; до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025Супермаркеты к праздникам устраивают акции на базовые продукты (скриншот)

Сколько стоят деликатесы

Новогодний стол из базовых блюд можно дополнить деликатесами на свой вкус, начиная от традиционной икры и до экзотического фрукта питахайи и тому подобное.

Какие цены на деликатесы:

  • красная икра - от 249 гривен за 80 г
  • красная рыба (семга) - 134 гривен за 100 г
  • креветки обычные - от 100 гривен за 100 г, тигровые - 139 гривен за 100 г
  • ассорти морепродуктов - 239 гривен за 400 г
  • фуа-гра - от 669 гривен за 90 г
  • прошутто - 219 гривен за 100 г
  • питахайя - от 219 гривен за штуку

От &quot;Оливье&quot; до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025Новогодний стол с деликатесами на 4 человека будет стоить в среднем 4 333,05 гривны (фото: Freepik)

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит скупиться на праздники в Украине, Польше и Германии.

Читайте также о том, во сколько обойдется празднование Нового года во Львове.

При подготовке материала использовали: данные Минфина, подсчеты Национального научного центра "Института аграрной экономики", данные с сайтов супермаркетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год Цены в Украине
NEWS
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил