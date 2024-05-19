Від обстрілу Харкова постраждали дві жінки: з'явилися фото наслідків
В результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова постраждали дві жінки. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"У Шевченківському районі зафіксовано влучання по центральному парку. Постраждали дві жінки. Пошкоджено будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі. У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Там зазначили, що росіяни застосували для обстрілу Харкова дві керовані авіабомби УМПБ Д-30.
"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - додали в Офісі генпрокурора.
Обстріли Харкова та області
Сьогодні вдень у Харкові пролунали два вибухи. Як повідомляла місцева влада, росіяни ударили по цвинтарю, а також популярному місцю відпочинку поблизу футбольного поля. Спочатку було відомо, що одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Крім того, під ворожим обстрілом сьогодні опинилася база відпочинку в селі Черкаська Лозова під Харковом. В результаті подвійного удару ракетами "Іскандер-М" загинули 6 людей та ще 27 - постраждали. Детальніше - читайте в публікації РБК-Україна.
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