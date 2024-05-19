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От обстрела Харькова пострадали две женщины: появились фотографии последствий

Харьков, Воскресенье 19 мая 2024 20:19
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От обстрела Харькова пострадали две женщины: появились фотографии последствий Фото: в результате обстрела Харькова пострадали две женщины (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего обстрела Харькова пострадали две женщины. Россияне атаковали город управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание по центральному парку. Пострадали две женщины. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобили. В Киевском районе повреждена территория местного кладбища", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что россияне применили для обстрела Харькова две управляемые авиабомбы УМПБ Д-30.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в Офисе генпрокурора.

Обстрелы Харькова и области

Сегодня днем в Харькове раздались два взрыва. Как сообщали местные власти, россияне ударили по кладбищу, а также популярному месту отдыха вблизи футбольного поля. Первоначально было известно, что одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Кроме того, под вражеским обстрелом сегодня оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате двойного удара ракетами "Искандер-М" погибли 6 человек и еще 27 пострадали. Подробнее - читайте в публикации РБК-Украина.

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Обстрел Харькова Война России против Украины
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