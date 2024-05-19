От обстрела Харькова пострадали две женщины: появились фотографии последствий
В результате сегодняшнего обстрела Харькова пострадали две женщины. Россияне атаковали город управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"В Шевченковском районе зафиксировано попадание по центральному парку. Пострадали две женщины. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобили. В Киевском районе повреждена территория местного кладбища", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Там отметили, что россияне применили для обстрела Харькова две управляемые авиабомбы УМПБ Д-30.
"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в Офисе генпрокурора.
Обстрелы Харькова и области
Сегодня днем в Харькове раздались два взрыва. Как сообщали местные власти, россияне ударили по кладбищу, а также популярному месту отдыха вблизи футбольного поля. Первоначально было известно, что одна женщина получила острую реакцию на стресс.
Кроме того, под вражеским обстрелом сегодня оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате двойного удара ракетами "Искандер-М" погибли 6 человек и еще 27 пострадали. Подробнее - читайте в публикации РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.