Від обстрілів армії РФ загинуло щонайменше 6 952 цивільних в Україні, - ООН

Через збройну агресію Росії від 24 лютого 2022 року до 9 січня 2023 року в Україні загинуло щонайменше 6 952 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН.

Управління верховного комісара ООН із прав людини заявило, що ще 11 144 зазнали поранення. За перший тиждень 2023 року було зафіксовано 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В організації зазначають, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк, де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - зазначають в ООН.

Більшість фактів втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження. Також мова йшла про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.