ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від обстрілів армії РФ загинуло щонайменше 6 952 цивільних в Україні, - ООН

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 січня 2023 21:47
Від обстрілів армії РФ загинуло щонайменше 6 952 цивільних в Україні, - ООН Фото: Від обстрілів армії РФ загинуло щонайменше 6 952 цивільних в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Через збройну агресію Росії від 24 лютого 2022 року до 9 січня 2023 року в Україні загинуло щонайменше 6 952 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН.

Управління верховного комісара ООН із прав людини заявило, що ще 11 144 зазнали поранення. За перший тиждень 2023 року було зафіксовано 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В організації зазначають, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк, де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - зазначають в ООН.

Більшість фактів втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження. Також мова йшла про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

Нагадаємо, що майже 600 українців загинули і постраждали від мін за час російської агресії.

Рада безпеки ООН планує провести засідання щодо України вже наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році