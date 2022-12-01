Від Москви до Уралу: в ЗМІ розслідували активне будівництво бункерів для Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін розбудував величезну мережу секретних бункерів від Москви до самого Уралу. Водночас їх будівництво лише продовжується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування видання " Собеседник ".

За словами головного редактора видання Олега Ролдугіна, бункери почали будувати ще за часи Радянського союзу, однак останнім часом роботи лише активізувались. Наразі відомо, що вони є у Москві, на Уралі й в Поволжі.

Будівництвом мережі бункерів займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії, яке є окремою структурою, що підпорядковується безпосередньо президенту. Будівельники, які будують офіційні сховища та тунелі, працювали й над приватними спорудами для президента в Геленджику.

Як відзначив журналіст, глибина тунелів у столиці Росії становить до 200 метрів. Про це розповіли дигери, які випадково потрапили туди й пізніше за це були засуджені.

Ролдугін відзначив, що після приходу Путіна до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою. Наприклад, лише ліфти у московських бункерах було модернізовано за 55 млн рублів.

"На цими масштабами можна судити, яка глибина, що це за ліфти і які шахти прокладені під Москвою. Займалася модернізацією структура, яка спеціалізується на створенні шахт для пускових установок ракет. Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки км", - відзначив журналіст.

Де диктатор ховає свої бункери:

приховані тунелі в Москві, які пов'язують урядові установи столиці із бункерами в тій самій Москві, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі;

один з секретних входів у тунель "Собеседник" виявили біля Мічурінського проспекту у Москві;

підземне сховище під палацом Путіна в Геленджику;

ймовірно, ще один бункер розташований у горі Ямантау у засекреченому уральському містечку Міжгір'я;

Зазначається, що Міжгір'я утворилось після об'єднання двох військових містечок - Білорецьк-15 і Білорецьк-16. В місті проживає близько 15 тисяч людей, а в'їзд звичайним росіянам - суворо за спецперепустками.

Протягом останніх місяців роботи на Ямантау активізувалися й гроші на це зовсім не шкодують. За охорону будівництва відповідають:

військові:

єгері;

квадрокоптери DJI Mavic 2 Enterprise Advanced з 32-кратним збільшенням і тепловізором (апарат коштує від 500 тисяч до мільйона рублів).

Хто відповідає за будівництва для бункерного?

Будівництвом займається "Управління будівництва №30", яким керує Головне управління спеціальних програм президента Росії. Останнє, є правонаступником П'ятого управління справами Радміну РРФСР, що відповідало за будівництво та модернізацію пунктів управління країною та військами на випадок війни.

Керівником ГУСПу є Олександр Лінець - колишній голова управління ФСБ Росії по Південному військовому округу. У 2020 році Путін подарував Лінцю квартиру площею 176,7 кв. м у будинку Управління справами президента у Великому Тишинському провулку в Москві.

Загалом до складу ГУСПу входять кілька військових частин в яких працюють перевірені роками люди.

Видання зазначає, що Росія також нещодавно почала укладати нові контракти з перевірки приладів радіаційної та хімічної розвідки, які призначені для використання на бронеоб'єктах, а також закупівлі приладів для виявлення жучків та обладнання для системи віброакустичних та акустичних перешкод, й інше.