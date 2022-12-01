От Москвы до Урала: в СМИ расследовали активное строительство бункеров для Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин построил огромную сеть секретных бункеров от Москвы до самого Урала. В то же время их строительство только продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование издания " Собеседник ".

По словам главного редактора издания Олега Ролдугина, бункеры начали строить еще во времена Советского союза, однако в последнее время работы только активизировались. Известно, что они есть в Москве, на Урале и в Поволжье.

Строительством сети бункеров занимается Главное управление специальных программ при президенте России, являющееся отдельной структурой, подчиняющейся непосредственно президенту. Строители, строящие официальные хранилища и туннели, работали и над частными сооружениями для президента в Геленджике.

Как отметил журналист, глубина тоннелей в столице России составляет 200 метров. Об этом рассказали диггеры, которые случайно попали туда и позже были осуждены.

Ролдугин отметил, что после прихода Путина к власти за реновацию бункеров взялись с новой силой. К примеру, только лифты в московских бункерах были модернизированы за 55 млн рублей.

"На этим масштабах можно судить, какая глубина, что это за лифты и какие шахты проложены под Москвой. Занималась модернизацией структура, специализирующаяся на создании шахт для пусковых установок ракет. Многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки км" , – отметил журналист.

Где диктатор прячет свои бункеры:

скрытые тоннели в Москве, связывающие правительственные учреждения столицы с бункерами в той же Москве, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге;

один из секретных входов в тоннель "Собеседник" обнаружили у Мичуринского проспекта в Москве;

подземное хранилище под дворцом Путина в Геленджике;

вероятно, еще один бункер расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье;

Отмечается, что Межгорье образовалось после объединения двух военных городков - Белорецк-15 и Белорецк-16. В городе проживает около 15 тысяч человек, а въезд обычным россиянам - строго по спецпропускам.

В последние месяцы работы на Ямантау активизировались и деньги на это совсем не жалеют. За охрану строительства отвечают:

военные:

егеря;

квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с 32-кратным увеличением и тепловизором (аппарат стоит от 500 тысяч до миллиона рублей).

Кто отвечает за строительство для бункерного?

Строительством занимается "Управление строительства №30", которым руководит Главное управление специальных программ президента России. Последнее является правопреемником Пятого управления делами Совмина РСФСР, которое отвечало за строительство и модернизацию пунктов управления страной и войсками на случай войны.

Руководителем ГУСПа является Александр Линец - бывший глава управления ФСБ России по Южному военному округу. В 2020 году Путин подарил Линцу квартиру площадью 176,7 кв. м в здании Управления делами президента в Большом Тишинском переулке в Москве.

Всего в состав ГУСП входят несколько воинских частей, в которых работают проверенные годами люди.

Издание отмечает, что Россия недавно начала заключать новые контракты по проверке приборов радиационной и химической разведки, предназначенных для использования на бронеобъектах, а также закупке приборов для обнаружения жучков и оборудования для системы виброакустических и акустических помех, и прочее.