Від морозу до +15 та місцями туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 19 березня все ще буде морозною вночі, але місцями вдень потепліє до +15. На більшості територій без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

При цьому в західній частині вночі та вранці туман.Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в середньому від +2 градусів до -3 морозу (в Сумській та Чернігівській областях до -6 градусів морозу). Тим часом на півдні країни вночі буде +2 +7 тепла, а вдень +6 +11 градусів. У східних областях вночі +1 +4, а вдень +6 +8 градусів. На заході країни вдень до +15 тепла, а на високогір'ї Карпат вночі -2 -8 морозу, вдень +1 +6 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -1 -3 градуси, а вдень піднімуться до +8 +10.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи очікувати Україні на повернення значних морозів.

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