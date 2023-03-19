От мороза до +15 и местами туман: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 19 марта, все еще будет морозной ночью, но местами днем потеплеет до +15. На большинстве территорий без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом).

Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в среднем от +2 до -3 мороза (в Сумской и Черниговской областях до -6 градусов мороза). Тем временем на юге страны ночью будет +2+7 тепла, а днем +6+11 градусов. В восточных областях ночью +1 +4, а днем +6 +8 градусов. На западе страны днем до +15 тепла, а на высокогорье Карпат ночью -2 -8 мороза, днем +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -1 -3 градуса, а днем поднимутся до +8 +10.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, ожидать ли Украине возвращения значительных морозов.

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