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Від морозів до відлиги. Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Фото: 13 лютого в Україні очікується потепління (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 13 лютого різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко.

При цьому вона зазначила, що зима лютому загалом ще буде з сильним вітром, морозами та снігом, який часто переходить у мокрий.

"12-го лютого в Україні вночі буде морозно: -4-11 градусів. Але вдень у понеділок потепліє до відлиги, хіба на північному сході очікується десь в межах 0 -3 градусів морозу", - повідомила Діденко.

За її словами, вітер в Україні й далі буде з поривами сильними, західний, північно-західний.

"Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині - без опадів", - пише Діденко.

Разом з тим у Києві тиждень почнеться морозною ніччю, до -5 градусів, та теплим днем, до +2 градусів. Також завтра в столиці очікується невеликий сніг, мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні східні та південні області України накриє мокрий сніг. При цьому по всій країні очікуються сильні пориви вітру.

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