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От морозов до оттепели. Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Фото: 13 февраля в Украине ожидается потепление (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 13 февраля резко изменится. Ожидается потепление до оттепели почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталья Диденко.

При этом она отметила, что зима в феврале в целом еще будет с сильным ветром, морозами и снегом, часто переходящим в мокрый.

"12-го февраля в Украине ночью будет морозно: -4-11 градусов. Но днем в понедельник потеплеет до оттепели, разве что на северо-востоке ожидается где-то в пределах 0 -3 градусов мороза", - сообщила Диденко.

По ее словам, ветер в Украине и дальше будет с порывами сильными, западный, северо-западный.

"Снег, мокрый снег будет кружиться врасплох, периодически, в южной части - без осадков", - пишет Диденко.

Вместе с тем, в Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5 градусов, и теплым днем, до +2 градусов. Также в столице ожидается небольшой снег, мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали, что восточные и южные области Украины накроет мокрый снег. При этом по всей стране ожидаются сильнейшие порывы ветра.

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