Від Mavic до професійних "пташок". ЗСУ щоденно втрачають 40-45 дронів

Українські військові щоденно втрачають десятки дронів. Йдеться як про звичайні коптери, так і про професійні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держспецзв'язку України Юрія Щиголя в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки і оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найбільш прості Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва", - сказав він.

Щиголь підкреслив, що неможливо забезпечити армію одночасно такою кількістю дронів, оскільки "стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні". При цьому він додав, що війна змінила підхід військових до використання безпілотників, а виробництво деяких коптерів зросло у більш як 100 разів за рік.

За його словами, що Україна законтрактувала понад 22 тисячі ударних дронів, приблизно 15 тисяч вже передали ЗСУ.

"Загалом на них із 40 млрд гривень, виділених урядом, витрачено вже 25 млрд", - додав чиновник.

На його думку, Україна зможе отримати близько 180-200 тисяч дронів на рік.

Українські дрони

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Детальніше про те, як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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