Від "Крим - не бутерброд" до України у кордонах 1991 року. Що казав Навальний про війну

Сьогодні у в'язниці помер російський опозиціонер Олексій Навальний, причина смерті встановлюється, за деякими даними, нібито у нього відірвався тромб. З 2014 року він робив суперечливі заяви про війну, але повномасштабне вторгнення в Україну назвав несправедливим та агресивним.

Про те, що ще Навальний казав про війну, - у добірці РБК-Україна.

Заяви про Крим: не "бутерброд" та обіцянка провести "чесний референдум"

Після окупації Криму опозиціонер регулярно висловлювався про події на українському півострові. Міркував про те, як розв'язати проблему кримську проблему, але погоджувався, що захоплення було незаконним.

У жовтні 2014 року Навальний дав інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", яке викликало резонанс. На запитання "Крим наш?" (мається на увазі популярне пропагандистське гасло), він відповів, що півострів був захоплений з "кричущим порушенням усіх міжнародних норм, але зараз є частиною Росії". А також порадив українцям не дурити себе.

"Крим залишиться частиною Росії і ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України", - зазначив він.

Крім того, Навальний запевнив, що не повертав би півострів, якби став російським президентом.

"Крим - це що, бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?", - сказав він.

Його слова викликали подив у прихильників та інших опозиціонерів, частина з них розчарувалася у Навальному. У 2015 році він назвав захоплення Криму шкідливим, оскільки дотримання Будапештського меморандуму, який гарантував цілісність України, було важливішим. А тепер Росія знайшла ворога в особі населення 40-мільйонної країни.

"Я вважаю, що стратегічно те, що зроблено з Кримом, не кажучи про Україну, принесе велику шкоду Росії. Але проблему Криму не можна вирішити швидко. Не можна вирішити бутербродом. Його не можна просто повернути", - додав він.

У липні 2017 року в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Навальний заявив, що у разі обрання президентом Росії він проведе в окупованому Криму "чесний референдум" і намагатиметься залучити до нього Україну та ЄС.

"Протягом свого життя я не бачу жодного територіального конфлікту, який був би вирішений на планеті Земля. Жодного. Ну, за дуже рідкісними винятками", - підкреслював він.

Через два роки Навальний знову назвав захоплення Криму незаконним та заявив, що Росія зайшла настільки далеко, що простого рішення не буде.

"Там є два мільйони людей з російськими паспортами. Тобто вже якийсь незрозумілий фарш. Цей фарш назад не повернеш", - сказав він і знову повторив ідею "референдуму".

"Росія має негайно вивести війська з Донбасу"

Щодо війни на Донбасі, у 2015 році Навальний називав її подією іншого порядку.

"Це вже не якась політична помилка, це злочин і проти Російської Федерації, і проти російського народу, злочин міжнародного характеру. Цю війну треба припинити. Потрібно припинити спонсорувати цей режим (бойовиків, - ред.)...Без спонсортсва Росії фінансового, організаційного, приховування цих людей - це все досить швидко загнеться", - говорив він.

Він також пропонував зробити "деякі болючі речі", зокрема дозволити проросійським терористам виїхати на територію Росії.

"Але я вважаю, що те, що має зробити Росія - негайно вивести всі війська, припинити всі спецоперації, припинити спонсорство. Насправді, не ритуально, як це роблять Лавров і Путін, заявити, що це все частина України, це все має припинитися, якнайшвидше. Це все нас затягує в якусь прірву. І це не приносить щастя нікому", - зазначав Навальний.

Про пряму російську участь у війні на Донбасі він продовжив казати у 2017 році.

"Безумовно, там є наші війська. Безумовно, там є озброєні групи, які безпосередньо підтримуються Росією напряму, це в тому числі визнали керівники цих невизнаних республік", - говорив він в інтерв'ю Ксенії Собчак.

А також обіцяв виконати мінські угоди, якщо стане президентом Росії. На його думку, у цьому полягав рецепт врегулювання.

"Для того щоб врегулювати проблему Донбасу, потрібно зробити те, що підписав відомий вам знайомий - Путін, почати з того, щоб виконати мінські угоди. Я виконаю мінські угоди. Їх вимагає виконати від нас світ, їх вимагає виконати Україна... Я виконаю російську частину мінських угод, передам контроль за кордоном", - сказав Навальний.

Проводячи паралелі з Кримом, він додав, що ця проблема нібито не була пов'язана із Донбасом.

"Я знаю, що мої слова не подобаються багатьом в Україні, мої слова не подобаються багатьом у Росії, але я кажу, як є. Реалістично ми бачимо, що в найближчому майбутньому, звичайно, Крим не буде визнаний ніким, але фактично залишатиметься частиною РФ", - зазначив він.

Прозріння у в'язниці. Як Навальний засудив війну та виступав за повернення Україні територій

Після отруєння, лікування в Німеччині та повернення до Росії опозиціонера позбавили волі у справі про шахрайство. Російська влада звинуватила його в розтраті пожертвувань, Навальний назвав переслідування політичним. 24 лютого 2022 року проходив суд, і він зробив заяву про повномасштабне вторгнення в Україну.

"Прошу відзначити в протоколі моє звернення до суду та миру: я проти цієї війни", - заявив він і поклав відповідальність на Володимира Путіна.

У березні на його сторінці в Instagram з'явився пост із закликом виходити на вулиці російських міст, щоб зупинити війну.

"Ми - Росія - хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоча б не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які роблять вигляд, що не помічають агресивну війну, розв'язану нашим явно схибленим царьком проти України. Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давнини стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, убивали росіян", - йшлося в ньому.

У травні 2022 року його засудили до 9 років позбавлення волі. Своє останнє слово на суді він перетворив на антивоєнну промову.

"За останні роки ніхто не вбив більше росіян, ніж Путін. Вам не подобається, коли я говорю про війну? Я використовуватиму війну як метафору для ваших судів - вона теж побудована на брехні. По телевізору в кожному репортажі казали, що не введуть війська в Україну… Ви можете зламати багато доль, але ви зазнаєте історичної поразки і тут, і в цій тупій війні, яку розпочали…У ній немає ні мети, ні сенсу. Живе людина у Харкові - до прикладу, суддя. Одного дня 24 лютого її називають нацистом, а ракета вбиває її дитину. І вона не знає, як жити далі", - звертався він до своїх суддів.

Майже рік тому, 20 лютого 2023, Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи, частина яких була присвячена війні. У них він визнав, що Росія винна у вбивстві десятків тисяч українців, скоїла воєнні злочини.

"Які кордони в України? Такі ж, як і в Росії, - міжнародно визнані, визначені у 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові і викликають чиюсь невдоволеність. Але воювати за їх зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ порине в хаос", - йшлося у заяві.

Примітно, що таким чином Навальний відійшов від "бутербродної риторики" і фактично визнав, що Крим має повернутися до України.

"Залишити Україну у спокої і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ. Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України. Продовжувати війну - це якраз істерика безсилля, а припинити її - сильний хід", - пропонував він.

Також Навальний пропонував разом з Україною, США, ЄС та Британією шукати шляхи відшкодування збитків після зміни влади в Росії та закінчення війни. Наприклад, спрямувавши на компенсації доходи від експорту нафти та газу. У своєму маніфесті він також виступив за демонтаж режиму Путіна та його диктатури.