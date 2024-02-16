От "Крым - не бутерброд" до Украины в границах 1991 года. Что говорил Навальный о войне

Сегодня в тюрьме умер российский оппозиционер Алексей Навальный, причина смерти устанавливается, по некоторым данным, у него якобы оторвался тромб. С 2014 года он делал противоречивые заявления о войне, но полномасштабное вторжение в Украину назвал несправедливым и агрессивным.

О том, что еще Навальный говорил о войне, - в подборке РБК-Украина.

Заявления о Крыме: не "бутерброд" и обещание провести "честный референдум"

После оккупации Крыма оппозиционер регулярно высказывался о событиях на украинском полуострове. Рассуждал о том, как развязать проблему крымскую проблему, но соглашался, что захват был незаконным.

В октябре 2014 года Навальный дал интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое вызвало резонанс. На вопрос "Крым наш?" (имеется в ввиду популярный пропагандистский лозунг), он ответил, что полуостров был захвачен с "вопиющим нарушением всех международных норм, но сейчас является частью России". А также посоветовал украинцам не обманывать себя.

"Крым останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - отметил он.

Кроме того, Навальный заверил, что не стал бы возвращать полуостров, если бы стал российским президентом.

"Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?", - сказал он.

Его слова вызвали недоумение у сторонников и других оппозиционеров, часть из них разочаровалась в Навальном. В 2015 году он назвал захват Крыма вредным, поскольку соблюдение Будапештского меморандума, который гарантировал целостность Украины, было важнее. А теперь Россия обрела врага в лице населения 40-миллионой страны.

"Я считаю, что стратегически то, что сделано с Крымом, не говоря об Украине, принесет большой вред России. Но проблему Крыма нельзя решить быстро. Нельзя решить бутербродом. Его нельзя просто вернуть", - добавил он.

В июле 2017 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Навальный заявил, что в случае избрания президентом России, он проведет в оккупированном Крыму "честный референдум" и будет пытаться привлечь к нему Украину и ЕС.

"В течение своей жизни я не вижу никакого территориального конфликта, который был бы решен на планете Земля. Ни одного. Ну, за очень-очень редким исключением", - подчеркивал он.

Спустя два года Навальный снова назвал захват Крыма незаконным и заявил, что Россия зашла настолько далеко, что простого решения не будет.

"Там есть два миллиона людей с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш. Этот фарш назад не провернешь", - сказал он и снова повторил идею "референдума".

"Россия должна немедленно вывести войска с Донбасса"

Касательно войны на Донбассе, в 2015 году Навальный называл ее событием другого порядка.

"Это уже не какая-то политическая ошибка, это преступление и против Российской Федерации, и против российского народа, преступление международного характера. Эту войну нужно прекратить. Нужно прекратить спонсировать этот режим (боевиков, - ред.)... Без спонсорства России - финансового, организационного, укрывательства этих людей - это все достаточно быстро загнется", - говорил он.

Он также предлагал сделать "некоторые болезненные вещи", в том числе разрешить пророссийским террористам выехать на территорию России.

"Но я считаю, что то, что должна сделать Россия - немедленно вывести все войска, прекратить все спецоперации, прекратить спонсорство. На самом деле, не ритуально, как это делают Лавров и Путин, заявить, что это все часть Украины, это все должно прекратиться, как можно скорее. Это все нас затягивает в какую-то пропасть. И это не приносит счастья никому", - отмечал Навальный.

О прямом российском участии в войне на Донбассе он продолжил говорить в 2017 году.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживаются Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик", - говорил он в интервью Ксении Собчак.

А также обещал выполнить минские соглашения, если станет президентом России. По его мнению, в этом заключался рецепт урегулирования.

"Для того, чтобы урегулировать проблему Донбасса, нужно сделать то, что подписал известный вам знакомый - Путин, начать с того, чтобы выполнить минские соглашения. Я выполню минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, их требует выполнить Украина... Я выполню российскую часть минских соглашений, передам контроль над границей", - сказал Навальный.

Проводя параллели с Крымом, он добавил, что эта проблема якобы не была связана с Донбассом.

"Я знаю, что мои слова не нравятся многим в Украине, мои слова не нравятся многим в России, но я говорю, как есть. Реалистично мы видим, что в обозримом будущем, конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью РФ", - отметил он.

Прозрение в тюрьме. Как Навальный осудил войну и выступал за возвращение Украине территорий

После отравления, лечения в Германии и возвращения в Россию оппозиционера лишили свободы по делу о мошенничестве. Российские власти обвинили его в растрате пожертвований, Навальный назвал преследование политическим. 24 февраля 2022 года проходил суд, и он сделал заявление о полномасштабном вторжении в Украину.

"Прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны", - заявил он и возложил ответственность на Владимира Путина.

В марте на его странице в Instagram появился пост с призывом выходить на улицы российских городов, чтобы остановить войну.

"Мы - Россия - хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас. Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", - говорилось в нем.

В мае 2022 года его приговорили к 9 годам лишения свободы. Свое последнее слово на суде он превратил в антивоенную речь.

"За последние годы никто не убил больше русских, чем Путин. Вам не нравится, когда я говорю про войну? Я буду использовать войну как метафору для ваших судов - она тоже построена на вранье. По телевизору в каждом репортаже говорили, что не введут войска в Украину… Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите историческое поражение и здесь, и в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Живет человек в Харькове - к примеру, судья. В один прекрасный день 24 февраля его называют нацистом, а ракета убивает его ребенка. И он не знает, как жить дальше", - обращался он к своим судьям.

Почти год назад, 20 февраля 2023 года, Навальный опубликовал принципы своей политической платформы, часть которых была посвящена войне. В них он признал, что Россия виновна в убийстве десятков тысяч украинцев, совершила военные преступления.

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, - международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", - говорилось в заявлении.

Примечательно, что таким образом Навальный отошел от "бутербродной риторики" и фактически признал, что Крым должен вернуться в Украину.

"Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины. Продолжать войну - это как раз истерика бессилия, а прекратить ее - сильный ход", - предлагал он.

Также Навальный предлагал вместе с Украиной, США, ЕС и Британией искать пути возмещения ущерба после смены власти в России и окончания войны. Например, направив на компенсации доходы от экспорта нефти и газа. В своем манифесте он также выступил за демонтаж режима Путина и его диктатуры.