"Від кокаїну до екстазі". Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі

Нагадаємо, раніше цього місяця в Україні знищили більш як тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень.

Співробітники СБУ показали, як спалили героїн, який ще у січні 2021 року був конфіскований у контрабандистів.

Крім того, ще в кінці минулого року в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав понад 100 мільйонів гривень.

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