"От кокаина до экстази". Венгр пытался заехать в Украину на набитом наркотиками автомобиле

Напомним, ранее в этом месяце в Украине уничтожили более тонны контрабандного героина более чем на 2 миллиарда гривен.

Сотрудники СБУ показали, как сожгли героин, который еще в январе 2021 года был конфискован у контрабандистов.

Кроме того, еще в конце прошлого года в Украине был разоблачен действовавший в нескольких регионах страны наркосиндикат. Годовая прибыль преступной организации составляла более 100 миллионов гривен.

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