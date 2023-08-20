ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ

Новость на русском →
Неділя 20 серпня 2023 08:02
Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ Фото: Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Неповнолітні мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема йдеться про онкологічні та інші рідкісні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

З повним переліком хвороб й станів можна ознайомитись за посиланням.

Як й де отримати ліки безоплатно?

Для цього потрібно звернутись до лікаря, після чого пройти обстеження й отримати призначення на той чи інший препарат.

Завдяки призначенню, ви матимете право отримати необхідні дитині ліки безоплатно у вашій лікарні або в будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі.

На зображенні може бути: дитина та текст

Фото: Від яких хвороб діти можуть отримати ліки безоплатно: пояснення МОЗ (facebook.com/moz.ukr)

Що робити у разі відсутності ліків у лікарні?

"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я. Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області", - пише МОЗ.

Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Після перерозподілу, ліки з одного медичного закладу йдуть в інший.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лікар Євген Комаровський розвіяв міфи про ліки для дітей та пояснив, яких помилок батькам робити не варто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні