Несовершеннолетние имеют право получить лекарства против многих болезней бесплатно. В частности речь идет об онкологических и других редких заболеваниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

С полным перечнем болезней и состояний можно ознакомиться по ссылке .

Как и где получить лекарство бесплатно?

Для этого нужно обратиться к врачу, после чего пройти обследование и получить назначение на тот или иной препарат.

Благодаря назначению, вы будете иметь право получить необходимые ребенку лекарства бесплатно в вашей больнице или в любой другой, куда их доставили Медзакупки.

Фото: От каких болезней дети могут получить лекарства бесплатно: объяснение Минздрава (facebook.com/moz.ukr)

Что делать в случае отсутствия лекарства в больнице?

"Вы можете обратиться в любую другую больницу и получить препараты там или инициировать их перераспределение между медучреждениями. Эта процедура происходит напрямую между структурными подразделениями здравоохранения. Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос к руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области", - пишет Минздрав.

Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. После перераспределения, лекарства из одного медицинского учреждения идут в другое.