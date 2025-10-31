Від кельтського свята язичників до християнства: як церква вплинула на Гелловін

З якого давнього свята "почався" Гелловін

За словами експерта, у Гелловін з часом "переформатувалось" кельтське свято Савин, хоча сьогодні у цих святах "дуже мало, що перетинається" (оскільки "основні архаїчні смисли вже "затерті").

"Багато людей вважають, що у нас нічого спільного з кельтами не було. Але варто розуміти, що вони доходили й до території України", - зауважила Анцибор.

Вона нагадала, що кельтські поселення відомі на Закарпатті та по низов'ю Дністра, а поодинокі поховання - фіксуються навіть у Сумській області (по датах йдеться десь про III-I ст. до н.е.).

"До речі, це свято часто ще називають "Самайном" через неправильне фонетичне прочитання Samhain. Насправді ж має бути саме "Савин", - поділилась фахівець.

Чим важливий був Савин у часи кельтів

Фольклористка розповіла, що у кельтів "Савин був одним з головних календарних свят".

"Воно стосувалося закінчення збору врожаю і повернення з полонин домашнього скота. Символізувало остаточне завершення літа і перехід до зими", - пояснила експерт.

Вона зауважила, що йдеться про "початок темного періоду, коли переважає "нелюдський простір".

"Кельти вірили, що у цей час межа між світами тоншає, і душі померлих можуть з'являтися тут. Це перегукується із нашими віруваннями на Різдво, коли вважається, що предки навідуються до нас і ми готуємо їм спеціальний обід", - зазначила Анцибор.

Що змінювала церква там, де жили кельти

Антропологиня нагадала, що "у середньовіччі церква прийшла на території, де жили кельти", щоб "насаджувати християнство".

Тоді вона "побачила, що Савин дуже масштабно святкується" й зрозуміла, "що треба із щось з ним робити".

"І так поступово почали впроваджувати ідею про 1 листопада - День всіх святих (англійською - All Saints' Day). А згодом, ще й 2 листопада - День всіх душ (англійською - All Souls' Day). А 31 жовтня стало All Hallows' Eve, тобто Вечором всіх святих", - розповіла Анцибор.

За її словами, у підсумку "ці три дні утворили цілий комплекс ритуалів All Hallows' Tide".

Який стосунок має церква до Гелловіну

"День всіх душ почали поступово впроваджувати уже в пізньому Середньовіччі, поширюючи знання про чистилище. Так прищеплювали ідею, що саме в ці дні треба молитися за душі померлих - щоб вони із чистилища потрапили у рай, а не в пекло", - повідомила експерт.

Вона зауважила, що "функцію тих, хто вимолюватиме гарне місце на тому світі" перейняли в першу чергу жебраки та діти.

"Тож насправді традиція ходіння й випрошування солодощів все ж пов'язана з церквою, а не Савином. По факту, слово "Савин" - стиралося. Замість нього з'явилась християнська назва Гелловін, яка вже обростала новими ритуалами та інтерпретаціями", - поділилась Анцибор.

Які традиції сконцентрувались на Гелловіні

Згідно з інформацією фольклористки, саме жебраки й діти "одягали костюми й ходили випрошувати соулкейки" (з англійської Soul - "душа", Cake - "печиво", - Ред.).

Вона пояснила, що це - ритуальне солодке печиво з родзинками, імбиром і сушеною смородиною.

"Його роздавали соулерам - "задушевним співцям", які своїми молитвами мали випросити легкий шлях для предків. У Стінга є відома композиція Soul cake - насправді це переспів традиційної колядки соулерів", - розповіла Анцибор.

Тим часом в Уельсі була поширена традиція, коли переодягнені у Смерть люди ходили по домівках зі словами: "Смерть, смерть стукає до тебе".

Вони могли навіть погрожувати, на кшталт: "Розіб'ю голову твоєї дружини, якщо не даси мені щось смачненьке, або не заплатиш".

"Оця ритуальна антиповедінка створювала підставу для ритуальних бешкетів зі сторони рядженої людини. Було й таке, що на дах воза закидали... і тому подібне", - повідомила антропологиня.

Вона зауважила, що на Гелловін, по суті, робилося "все те саме, що ми знаємо про Андріївські вечорниці". Також "молодь збиралася для ворожіння".

"Фактично, на Гелловін були концентровані усі ті традиції, які у нас розтягнулися від Катерини, Андрія - й аж до Різдва та Маланки", - підсумувала спеціаліст.