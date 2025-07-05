Від iPad до Apple Watch. 5 гаджетів Apple, які побували в космосі

iPad

Мабуть, найпоширеніший гаджет Apple у космосі - це iPad. Планшети використовуються як NASA, так і компанією SpaceX.

У NASA iPad застосовують як електронні блокноти: за допомогою липучок їх можна закріпити на стінах, ногах або інших поверхнях Міжнародної космічної станції, щоб зручно переглядати інструкції та схеми під час експериментів або технічних процедур.

SpaceX активно використовує планшети (ймовірно, iPad mini) у пілотованих місіях на кораблі Crew Dragon. Їх можна бачити в руках астронавтів під час старту і польоту - вони слугують як навігаційні планшети з важливою інформацією.

Крім того, планшети використовують для повідомлень через iMessage і роботи з камерою.

Цікаво, що на ранніх трансляціях SpaceX відкрито згадувала iPad, проте пізніше змінила термін на більш нейтральний - "планшет", щоб відповідати політиці NASA, яка уникає згадки брендів.

Навіть під час підготовки до старту, на Землі, iPad застосовують співробітники SpaceX: команда, що супроводжує посадку астронавтів у Crew Dragon і герметизацію люків, використовує планшети для відстеження процедур і фотографування елементів ущільнювачів для перевірки інженерами.

AirPods Pro

На перший погляд може здатися, що бездротові навушники Apple - зовсім не космічне обладнання. Однак Virgin Galactic використовувала AirPods Pro першого покоління в рамках своїх перших комерційних суборбітальних польотів.

Під час тестового польоту Galactic 01 учасники екіпажу носили AirPods із закріпленими ремінцями, щоб ті не полетіли в умовах невагомості. Очевидно, навушники використовували для зв'язку з наземним контролем, а функція активного шумозаглушення допомагала боротися з фоновим шумом у кабіні. Пізніше компанія перейшла на використання кастомних гарнітур, але факт залишається фактом - AirPods побували в космосі.

iPod

Легендарний iPod також не залишився осторонь. З часів iPod Classic ці пристрої часто брали з собою в космос для особистого користування. Астронавтам дозволяється брати з собою обмежений набір особистих речей - фотографії, прикраси, годинник і, звісно ж, плеєри для прослуховування музики.

Після закінчення випуску iPod і появи iPhone, такі випадки стали рідкісними, але пам'ять про музичний супутник астронавтів залишилася. А канадський астронавт Кріс Хедфілд одного разу навіть взяв із собою в космос гітару.

Macintosh Portable

Один із перших немодифікованих продуктів Apple, які побували в космосі, - Macintosh Portable. Він двічі вирушав на борту шатла NASA: у 1990 році (місія STS-41) і в 1991 році (STS-42).

Завдання пристрою полягало в тестуванні графічного інтерфейсу і варіантів управління курсором в умовах невагомості. До цього всі комп'ютери NASA були виключно клавіатурними.

Macintosh давав змогу використовувати різні типи введення, включно з трекболом, що було важливо в умовах мікрогравітації, де стандартна миша марна. Легендарним став момент, коли астронавт Білл Шепард викинув дискету в невагомості.

Згодом NASA перейшло на ноутбуки ThinkPad зі зручним трекпоінтом, який використовується і сьогодні.

Apple Watch

Смарт-годинник Apple Watch - найновіший із пристроїв Apple, які регулярно літають у космос. Хоча NASA офіційно не використовує їх у місіях, багато астронавтів беруть годинник із собою для особистого використання.

Однак із місією Inspiration4 ситуація змінилася - там Apple Watch застосовували в рамках наукового медичного дослідження. Приватні астронавти використовували годинник для моніторингу стану організму в умовах невагомості.

З огляду на популярність Apple Watch, їхню зручність і підтримку комерційними компаніями, цілком імовірно, що в майбутньому вони стануть офіційним інструментом NASA - особливо в рамках підготовки до місій на Місяць і Марс.