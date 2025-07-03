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Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомо

Четвер 03 липня 2025 15:10
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Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомо Понад 15 нових пристроїв уже на підході (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Половина 2025 року вже позаду, а в Apple попереду ще багато гучних новинок. Крім масштабних оновлень програмного забезпечення, таких як iOS 26, до кінця року очікується реліз понад 15 нових продуктів.

Про те, що саме готує компанія, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Сімейство iPhone 17

Після кількох років відносно невеликих оновлень, цього року лінійка iPhone 17 обіцяє стати набагато помітнішою. Модель Plus зникне, замість неї вийде iPhone Air, а можливо, з'явиться і перейменування Pro Max в iPhone Ultra - перший у своїй серії.

  • iPhone 17: збільшений екран, поліпшена фронтальна камера та інші нововведення
  • iPhone 17 Air: ультратонкий, футуристичний дизайн з деякими компромісами
  • iPhone 17 Pro: оновлена камера, збільшений обсяг пам'яті та новий процесор A19 Pro
  • iPhone 17 Pro Max: збільшена товщина корпусу заради більшої батареї.

Mac і iPad на базі M5

Цього року Apple вже випустила кілька нових iPad і Mac, але попереду дебют першої техніки з чипом M5.

  • MacBook Pro M5: знайомий дизайн з конфігураціями M5, M5 Pro і M5 Max
  • iPad Pro M5: новий процесор і оптимізація під багатозадачність iPadOS 26
  • Новий Mac Pro: процесор M3 Ultra, схожий на Mac Studio, і можливість редизайну корпусу.

Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомоMacbook матиме потужніший чип нового покоління М5

Оновлення для Apple Watch і AirPods

Восени очікуються помітні оновлення переносних пристроїв Apple, включно з довгоочікуваними версіями Apple Watch Ultra і, ймовірно, AirPods Pro.

  • Apple Watch Ultra 3: підтримка 5G RedCap, датчики артеріального тиску, супутникові функції
  • Apple Watch Series 11: колишній дизайн із можливістю визначення високого тиску
  • Apple Watch SE 3: оновлений чип S-класу та сучасний дизайн
  • AirPods Pro 3: поліпшена система шумозаглушення і новий процесор H3, реліз може зміститися на 2026 рік.

Розумні пристрої для дому

Apple продовжує активно розвивати сегмент розумного будинку, хоча оновлення Siri затримуються. До кінця року вийдуть щонайменше два нові продукти для Home, можливо, навіть три.

  • Новий Apple TV 4K: імовірно з підтримкою Apple Intelligence і поліпшеним процесором
  • HomePod mini 2: новий Wi-Fi модем і поліпшена сумісність з іншими пристроями
  • "HomePad": централізований хаб для розумного будинку на базі homeOS, дата релізу поки невідома.

Інші новинки Apple

Крім великих оновлень, очікуються поліпшення і в інших продуктів.

  • AirTag 2: новий чіп Ultra Wideband зі збільшеним радіусом дії та посиленим захистом даних
  • Vision Pro M5: найімовірніше, технічне оновлення з новим процесором і мінімальними змінами
  • Studio Display 2: колишній розмір 27 дюймів, але з MiniLED-підсвічуванням і поліпшеною камерою.

Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомоApple AirTag (фото: 9to5Mac)

Що ще може з'явитися цього року?

Чутки говорять, що більшість перерахованих продуктів вийдуть до кінця року або незабаром після нього. Серед можливих сюрпризів - оновлений професійний монітор Pro Display XDR 2, який може бути анонсований разом із новим Mac Pro.

Загалом, 2025 рік обіцяє стати дуже насиченим для шанувальників техніки Apple з безліччю нових пристроїв і поліпшень.

Apple представить понад 15 нових пристроїв до кінця 2025 року: що відомоМонітор Pro Display XDR 2 (фото: 9to5Mac)

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