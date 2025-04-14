Більше грошей і менше довідок: пораненим військовим готують нові правила

Українські військовослужбовці, які отримали поранення, не повинні думати про довідки, а також мають отримати повні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента (ОП) Ірину Верещук.

Питання довідок

За словами Верещук, військові частини вимагають, щоб військові, які перебувають на лікуванні у закладі охорони здоровʼя, кожні 10 днів надавали відповідну довідку.

Вона додала, що заклади охорони здоровʼя та військові частини повинні самі обмінюватись цими даними, оскільки юридичні та технічні умови для цього є.

Верещук, своєю чергою, попросила Генеральний штаб Збройних сил України, Командування медичних сил (КМС) й Міністерство охорони здоров'я видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу.

Питання виплат

Заступниця голови ОП розповіла, що часто також трапляється, коли поранені бійці, яких вивели поза штат під час лікування, не отримують матеріальні забезпечення у повному обсязі. Це, своєю чергою, є неправильно та незаконно.

У зв'язку з цим вона закликала Міністерство оборони надати роз'яснення щодо дотримання закону про "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".