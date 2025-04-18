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З травня військовим курсантам в Україні підвищать виплати: скільки отримуватимуть

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 11:58
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З травня військовим курсантам в Україні підвищать виплати: скільки отримуватимуть Фото: з травня військовим курсантам в Україні підвищать виплати (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовим курсантам в Україні піднімуть виплати з травня 2025 року. Сума буде складати від 8 до 20 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами прем'єр-міністра, відповідь якого цитує нардеп, відповідна постанова вже прийнята, починає працювати з 1 травня.

Що відо про розмір виплати?

  • стипендія буде 8 тисяч гривень;
  • на останньому випускному курсі у тих, хто вчиться на відмінно буде 20 тисяч гривень;
  • під час проходження практики будуть платити 20 тисяч гривень.

Підвищення виплат військовим курсантам в Україні

У грудні 2024 року повідомлялося, що у 2025 році зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів. Виплати їм піднімуться до більш ніж 20 тисяч гривень.

Раніше йшлося про те, що курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень із березня 2025 року.

Ці виплати будуть підвищуватися у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень.

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