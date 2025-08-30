Від хвороб дихання до онкології. Як сільське господарство псує здоров'я людям в селах

Чому це важливо

Сільське господарство формує основу економіки України, однак інтенсивні методи вирощування культур і тваринництва призводять до забруднення ґрунтів, води та повітря. Це напряму відбивається на здоров’ї жителів сільської місцевості, які щодня контактують із пестицидами, добривами та випарами.

За словами Тимочко інтенсивне землеробство виснажує ґрунти, руйнує їхню структуру та зменшує здатність утримувати вологу. Крім того, пестициди та мінеральні добрива забруднюють не лише поля, а й підземні та поверхневі води, знижуючи їх якість.

Вона також зазначає, що великі тваринницькі комплекси виділяють метан, аміак та інші гази, що погіршує якість повітря й підсилює парниковий ефект. Неправильне зберігання гною призводить до витоку нітратів і фосфатів у водойми, що спричиняє "цвітіння" річок і озер та знищує рибу.

Які ризики для людей

"Залишки пестицидів у продуктах можуть накопичуватися в організмі та викликати отруєння, алергії, гормональні порушення й навіть онкологічні захворювання", - наголосила еколог.

Серед найпоширеніших проблем у селах:

хвороби дихальної системи через вдихання пилу з полів і хімічних випарів;

хронічні отруєння у працівників, які працюють із добривами та засобами захисту рослин без належних засобів безпеки.

Що можна змінити

Єдиний вихід, за словами Тимочко, - це екологізація аграрного сектору:

впровадження органічних технологій,

скорочення використання хімікатів,

дотримання сівозмін,

відновлення ґрунтів.

"Тільки такий підхід дозволить зберегти довкілля та зменшити ризики для населення", - підсумувала вона.