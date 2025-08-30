От болезней дыхания до онкологии. Как сельское хозяйство портит здоровье людям в селах

Почему это важно

Сельское хозяйство формирует основу экономики Украины, однако интенсивные методы выращивания культур и животноводства приводят к загрязнению почв, воды и воздуха. Это напрямую отражается на здоровье жителей сельской местности, которые ежедневно контактируют с пестицидами, удобрениями и испарениями.

По словам Тимочко интенсивное земледелие истощает почвы, разрушает их структуру и уменьшает способность удерживать влагу. Кроме того, пестициды и минеральные удобрения загрязняют не только поля, но и подземные и поверхностные воды, снижая их качество.

Она также отмечает, что крупные животноводческие комплексы выделяют метан, аммиак и другие газы, что ухудшает качество воздуха и усиливает парниковый эффект. Неправильное хранение навоза приводит к утечке нитратов и фосфатов в водоемы, что вызывает "цветение" рек и озер и уничтожает рыбу.

Какие риски для людей

"Остатки пестицидов в продуктах могут накапливаться в организме и вызывать отравления, аллергии, гормональные нарушения и даже онкологические заболевания", - отметила эколог.

Среди самых распространенных проблем в селах:

болезни дыхательной системы из-за вдыхания пыли с полей и химических испарений;

хронические отравления у работников, работающих с удобрениями и средствами защиты растений без надлежащих средств безопасности.

Что можно изменить

Единственный выход, по словам Тимочко, - это экологизация аграрного сектора:

внедрение органических технологий,

сокращение использования химикатов,

соблюдение севооборотов,

восстановление почв.

"Только такой подход позволит сохранить окружающую среду и уменьшить риски для населения", - подытожила она.