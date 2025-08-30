От болезней дыхания до онкологии. Как сельское хозяйство портит здоровье людям в селах

Аграрный сектор, несмотря на свою ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, наносит значительный вред окружающей среде и здоровью людей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.
Сельское хозяйство формирует основу экономики Украины, однако интенсивные методы выращивания культур и животноводства приводят к загрязнению почв, воды и воздуха. Это напрямую отражается на здоровье жителей сельской местности, которые ежедневно контактируют с пестицидами, удобрениями и испарениями.
По словам Тимочко интенсивное земледелие истощает почвы, разрушает их структуру и уменьшает способность удерживать влагу. Кроме того, пестициды и минеральные удобрения загрязняют не только поля, но и подземные и поверхностные воды, снижая их качество.
Она также отмечает, что крупные животноводческие комплексы выделяют метан, аммиак и другие газы, что ухудшает качество воздуха и усиливает парниковый эффект. Неправильное хранение навоза приводит к утечке нитратов и фосфатов в водоемы, что вызывает "цветение" рек и озер и уничтожает рыбу.
"Остатки пестицидов в продуктах могут накапливаться в организме и вызывать отравления, аллергии, гормональные нарушения и даже онкологические заболевания", - отметила эколог.
Среди самых распространенных проблем в селах:
Единственный выход, по словам Тимочко, - это экологизация аграрного сектора:
"Только такой подход позволит сохранить окружающую среду и уменьшить риски для населения", - подытожила она.
Ранее РБК-Украина писало, как война в Украине увеличивает онкологические риски для населения. Профессор Алексей Ковалев объясняет, что разрушение зданий высвобождает канцерогенную асбестовую пыль, взрывы загрязняют почву и воду тяжелыми металлами и токсинами, а массовые пожары и использование военной техники вызывают опасные выбросы в атмосферу.
Дополнительные факторы риска - табакокурение среди военных, дым от окопных свечей, инфекции (ВПЧ, гепатиты, Хеликобактер), а также хронический стресс, усиливающий вероятность развития рака. При этом война фактически остановила программы профилактики и скрининга, что создает предпосылки для роста заболеваемости и смертности от онкологии в ближайшие годы.