Від грозових дощів до спеки: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, у суботу 6 вересня, в Україні очікується по-літньому спекотна погода з температурою до +29 градусів. Лише на заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди утворюватимуться тумани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Майже по всій території країни опадів не очікується, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.
Температура вночі становитиме 9-14 градусів, у західних та південних регіонах - 12-17 градусів. Вдень очікується 21-26 градусів, на заході та півдні 24-29 градусів.
Погода у Києві
У столиці 6 вересня без опадів, малохмарно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-14 градусів, вдень 24-26 градусів. У Київській області - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.
Погода по регіонах
- Північ - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів, без опадів.
- Схід - вночі 10-14 градусів, вдень 24-27 градусів, сонячно.
- Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 25-28 градусів, без опадів.
- Південь - вночі 12-17 градусів, вдень 27-29 градусів, сухо та сонячно.
- Захід - вночі 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів, місцями короткочасний дощ та гроза, вночі й вранці тумани.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко нещодавно поділилася прогнозом на найближчі вихідні. Денні температури обіцяють залишатися літніми – від +24 до +29 градусів.
Втім, справжня несподіванка чекає вночі: після теплого дня повітря охолоне до +12…+16 градусів. А на півдні та заході - трохи м’якше, до +18 градусів. Тож без легкої ковдри чи пледа можна й замерзнути.
Раніше кліматологи підбили підсумки літа в Києві та зафіксували 5 температурних рекордів.