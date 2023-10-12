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Від гріха подалі. УЄФА переніс матч Ізраїлю проти ісламської збірної у відборі Євро-2024

Фото: УЄФА вимушено змінив календар змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій вимушено переніс обидва жовтневих поєдинок національної команди Ізраїлю в кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

Матч Косово – Ізраїль 15 жовтня не відбудеться. УЄФА переніс поєдинок на невизначений термін.

Футбольні функціонери через напад терористів руху ХАМАС на Ізраїль перенесли всі заплановані на найближчий час міжнародні матчі на Святій землі. Раніше УЄФА переніс домашній матч "синьо-білих" проти збірної Швейцарії. Попередня дата протистояння – 15 листопада.

Перенесення поєдинку проти збірної Косова спричинене кількома факторами. Зокрема, ізраїльські спортсмени зіткнулися з логістичними проблемами через обмеження авіарейсів із батьківщини. Окрім того, балканська країна має найвищий у всій Європі відсоток мусульман у структурі населення (майже 96%).

У кваліфікації до Євро-2024 збірна Ізраїлю змагається в групі I. Наразі "синьо-білі" набрали 11 пунктів і посідають третє місце в квінтеті команд. Попереду – збірні Румунії та Швейцарії, які набрали 12 і 14 очок відповідно.

 

 

До слова, раніше збірна України отримала домашній стадіон на матч проти Італії.

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УЕФА