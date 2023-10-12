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От греха подальше. УЕФА перенес матч Израиля против исламской сборной в отборе Евро-2024

Фото: УЕФА вынужденно изменил календарь соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций вынужденно перенес оба октябрьских поединка национальной команды Израиля в квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Матч Косово – Израиль 15 октября не состоится. УЕФА перенес поединок на неопределенный срок.

Футбольные функционеры из-за нападения террористов движения ХАМАС на Израиль перенесли все запланированные на ближайшее время международные матчи на Святой земле. Ранее УЕФА перенес домашний матч "сине-белых" против сборной Швейцарии. Предварительная дата противостояния – 15 ноября.

Перенос поединка против сборной Косово вызван несколькими факторами. В частности, израильские спортсмены столкнулись с логистическими проблемами из-за ограничения авиарейсов с родины. Кроме того, балканская страна имеет самый высокий во всей Европе процент мусульман в структуре населения (около 96%).

В квалификации к Евро-2024 сборная Израиля соревнуется в группе I. В данный момент "сине-белые" набрали 11 пунктов и занимают третье место в квинтете команд. Впереди – сборные Румынии и Швейцарии, набравшие 12 и 14 очков соответственно.

 

 

К слову, ранее сборная Украины получила домашний стадион на матч против Италии.

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