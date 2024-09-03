Від "графіті" до крадіжок: як карають дітей і дорослих за псування спільного майна в будинку

Що робити з тими, хто псує спільне майно

За словами експерта, у випадку псування майна в багатоквартирному житловому будинку, балансоутримувач будинку (житлово-експлуатаційна організація або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) може пред'явити до винної особи цивільний позов - про відшкодування завданої шкоди.

При цьому відповідачем у таких справах може бути особа, яка досягла 14 років.

"За шкоду, заподіяну особою віком до 14 років, цивільно-правову відповідальність несуть її законні представники", - уточнив адвокат.

Він додав, що на особу, яка здійснює псування майна багатоквартирного житлового будинку, можна також поскаржитись у поліцію.

Кого та як саме можуть покарати за такі правопорушення

Буліменко пояснив, що на особу, яка тим чи іншим чином псує майно в багатоквартирному житловому будинку, можуть скласти протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Дрібне хуліганство".

Нею передбачена адміністративна відповідальність:

або у вигляді штрафу від 51 до 119 грн

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців (з відрахуванням 20% заробітку)

або адміністративний арешт на строк до 15 діб

"У цьому випадку адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку", - уточнив юрист.

Він додав, що до осіб, які вчинили адміністративне правопорушення у віці від 16 до 18 років, замість адміністративного стягнення можуть бути застосовані такі заходи впливу:

зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

попередження

догана або сувора догана

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють (чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам - на їх прохання)

Адвокат розповів, що в особливих випадках за пошкодження майна багатоквартирного житлового будинку винна особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності - за статтею 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство" (йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).

Нею передбачена відповідальність у вигляді:

або штрафу від 17000 до 34000 грн

або пробаційного нагляду на строк до 5 років

або обмеження волі на той самий строк

"Також така особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності за статтею 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах", - додав Буліменко.

Нею передбачена відповідальність у вигляді:

або штрафу від 17000 до 68000 грн

або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин

або виправних робіт на строк до 2 років

або обмеження волі на строк до 3 років

або позбавлення волі на той самий строк

Експерт уточнив, що кримінальній відповідальності за статтею 296 ККУ підлягає особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла 16 років. А за частиною 2 статті 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, що було вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки) - особа, яка досягла 14 років.