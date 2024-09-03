От "граффити" до воровства: как наказывают детей и взрослых за порчу общего имущества в доме

Что делать с теми, кто портит общее имущество

По словам эксперта, в случае порчи имущества в многоквартирном жилом доме, балансодержатель дома (жилищно-эксплуатационная организация или объединение совладельцев многоквартирного дома) может предъявить к виновному лицу гражданский иск - о возмещении причиненного ущерба.

При этом ответчиком по таким делам может быть человек, достигший 14 лет.

"За ущерб, причиненный лицом в возрасте до 14 лет, гражданско-правовую ответственность несут его законные представители", - уточнил адвокат.

Он добавил, что на человека, совершающего порчу имущества многоквартирного жилого дома, можно также пожаловаться в полицию.

Кого и как именно могут наказать за такие правонарушения

Булименко объяснил, что на человека, который тем или иным образом портит имущество в многоквартирном жилом доме, могут составить протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Мелкое хулиганство".

Ею предусмотрена административная ответственность:

или в виде штрафа от 51 до 119 грн

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев (за вычетом 20% заработка)

или административный арест сроком до 15 суток

"В этом случае административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 16-летнего возраста", - уточнил юрист.

Он добавил, что к лицам, совершившим административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, вместо административного взыскания могут быть применены следующие меры воздействия:

обязательство публично или в другой форме попросить прощения у потерпевшего

предупреждение

выговор или строгий выговор

передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющим (или под надзор педагогическому или трудовому коллективу с их согласия, а также отдельным гражданам - по их просьбе)

Адвокат рассказал, что в особых случаях за повреждение имущества многоквартирного жилого дома виновный человек может быть привлечен к уголовной ответственности - по статье 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство" (речь идет о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом).

Ею предусмотрена ответственность в виде:

или штрафа от 17000 до 34000 грн

или пробационного надзора на срок до 5 лет

или ограничения свободы на тот же срок

"Также такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 194 УКУ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в больших размерах", - добавил Булименко.

Ею предусмотрена ответственность в виде:

или штрафа от 17000 до 68000 грн

или общественных работ на срок от 120 до 240 часов

или исправительных работ сроком до 2 лет

или ограничения свободы на срок до 3 лет

или лишения свободы на тот же срок

Эксперт уточнил, что уголовной ответственности по статье 296 УКУ подлежит человек, который на момент совершения уголовного правонарушения достиг 16 лет. А по части 2 статьи 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, которое было совершено путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, либо причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия) - человек, достигший 14 лет.