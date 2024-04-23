UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гауляйтери ЗАЕС отримали підозри за відключення станції від мережі України

Фото: російським гауляйтерам, які від'єнали ЗАЕС від енергосистеми України, повідомлено про підозру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зібрано доказову базу проти двох громадян Росії, які організували від’єднання Запорізької АЕС від енергосистеми України. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Мова йде про: 

  • заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда; 
  • головного інженера Андрія Горбунова. 

Згідно з даними слідства, перед окупацією ЗАЕС росіяни працювали на Ростовській АЕС. Вже на початку жовтня 2022 року вони прибули на тимчасово окуповані території України й ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

"Там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи Росії", - додає СБУ. 

Фото: російським гауляйтерам, які від'єднали ЗАЕС від енергосистеми України, повідомлено про підозру (Getty Images)

Зокрема вони підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з ворогом. У разі відмови - погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів. 

Обом гауляйтерам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни;
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

"Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ. 

Ситуація на Запорізькій АЕС

Станція була окупована 4 березня 2022 року із  містом-супутником Енергодаром. З того моменту, ЗАЕС перебуває у зоні ризику бойових дій та неодноразово знеструмлювалася. 

Нещодавно невідомі дрони атакували станцію. Зокрема один з БпЛА  атакував один із куполів захисної оболонки реактора. Росія одразу звинуватила Україні, втім, як відзначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, ворог міг зімітували атаку на станцію

Також у квітні росіяни вперше з 2022 року перевели всі реактори ЗАЕС у "холодний зупин".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕССлужба безпеки УкраїниВійна в Україні