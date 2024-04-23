Гауляйтеры ЗАЭС получили подозрения за отключение станции от сети Украины

Речь идет о:

заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищеве Эдуарде;

главном инженере Андрее Горбунове.

Согласно данным следствия, перед оккупацией ЗАЭС россияне работали на Ростовской АЭС. Уже в начале октября 2022 года они прибыли на временно оккупированные территории Украины и вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

"Там злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции к энергетической системе России", - добавляет СБУ.

Фото: российским гауляйтерам, отсоединившим ЗАЭС от энергосистемы Украины, сообщено о подозрении (Getty Images)

В частности они подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с врагом. В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов.

Обоим гауляйтерам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 - нарушение законов и обычаев войны;

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Ситуация на Запорожской АЭС

Станция была оккупирована 4 марта 2022 года с городом-спутником Энергодаром. С того момента ЗАЭС находится в зоне риска боевых действий и неоднократно обесточивалась.

Недавно неизвестные дроны атаковали станцию. В частности, один из БпЛА атаковал один из куполов защитной оболочки реактора. Россия сразу обвинила Украину, впрочем, как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, враг мог сымитировать атаку на станцию.

Также в апреле россияне впервые с 2022 года перевели все реакторы ЗАЭС в "холодную остановку".