Від двох до чотирьох черг відразу. Якими завтра будуть відключення світла

Завтра, 8 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК та "Укренерго".
За даними "Укренерго" з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 - чотири.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.
"Споживання зростає через спеку", - пояснили в "Укренерго".
Нагадаємо, що сьогодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, чому українцям вимикають світло вночі.
Ми також повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити безперебійне електропостачання військовим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.